53% соискателей ищут вакансии, не размещая резюме – исследование

Специализированными сайтами поиска работы пользуются 88% соискателей и 100% работодателей, при этом 53% соискателей ищут вакансии, не размещая резюме.

Об этом свидетельствуют результаты исследования от Factum Group Ukraine и OLX Работа.

"Для поиска работы голубые воротнички не ограничиваются только одним источником - для лучшего эффекта, согласно данным опроса, используют в среднем 3 способа.

Большинство респондентов (88%) предпочитает специализированные сайты, примерно же половина (56%) обращается за помощью к знакомым и родственникам, чуть меньше (43%) ищут работу через соцсети", - говорится в сообщении.

При этом, онлайн и оффлайн источники преимущественно комбинируют (68% опрошенных), полностью же "диджитальних" поисковиков - 28%.

В то же время только 6% опрошенных размещают резюме на сайтах и ​​ждут отзывы работодателей, 53% ищут среди вакансий интересные и отвечают на них, другие же 41% сочетают оба перечисленных способа.

Сферы, вакансиями в которых чаще всего интересуются - "Розничная торговля", "Транспорт и логистика", стабильно активны студенты и молодые люди в начале карьеры.

"Зачастую работодателям требуются водители. По данным OLX Работа, в мае для них разместили 5,2 тыс вакансий, что на 16% больше, чем в апреле, а предлагают в среднем 18 250 грн. Стабильно популярны продавцы - количество предложений выросло на 37 % только за один месяц и составило 3,9 тыс. Этим сотрудникам готовы платить примерно 8500 грн.

Экономическая правда