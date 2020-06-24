"Большая стройка": отремонтировали 25 километров трассы Киев - Одесса

Завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев - Одесса, которая является частью международного транспортного коридора европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги, на территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом сообщает сайт президента.

Отмечается, что в следующем году "Укравтодор" планирует полностью обновить трассу М-05.

Речь идет о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установлении площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

"На трассе Киев - Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают веса. И автоматически фиксируется вес всех грузовиков, проезжающих.

Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезпека сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль", - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.

Экономическая правда