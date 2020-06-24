Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
24 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;
Евро - 30,10 - 30,12 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,74 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,17 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,72 гривни, евро - 29,90 - 29,99 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,64 - 26, 71 гривни, евро - 29,90 - 30,01 гривни.
Напомним:
24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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