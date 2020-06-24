Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

24 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;

Евро - 30,10 - 30,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,74 гривни. Евро покупают по 29,71 гривни, продают по 30,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,72 гривни, евро - 29,90 - 29,99 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,64 - 26, 71 гривни, евро - 29,90 - 30,01 гривни.

Напомним:

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда