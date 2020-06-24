Экс-нардеп Белькова возглавила международное направление "Оператора ГТС"

Экс-нардеп от "Батькивщины" Ольга Белькова, которая сложила полномочия 18 июня, стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами "Оператора ГТС Украины".

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Сообщается, что основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток - 2" и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок.

"Считаю, что Ольга Белькова значительно усилит управленческую команду ОГТСУ. Фактически, это одна из лучших кандидатур на такую позицию, поскольку она хорошо знакома с проблематикой газовой отрасли, принимала непосредственное участие во внедрении европейского энергетического законодательства в Украине, имеет широкие деловые связи и хорошую репутацию в европейских политических кругах и международных организациях", - прокомментировал назначение генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним:

18 июня Верховная Рада проголосовала за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой.

"Когда я пришла в Раду в 2012 году, я мечтала, что буду писать законы для айтишников.

Во время второй каденции мне, как юристу, пришлось писать законы о рынке газа...Это были чрезвычайные 8 лет", - комментировала Белькова.

Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17.