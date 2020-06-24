Курс валют на 24 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
Среда, 24 июня 2020, 11:19
24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,62 - 26,64 гривни;
Евро - 30,07 - 30,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,73 гривни. Евро покупают по 29,73 гривни, продают по 30,16 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,64 - 26,69 гривни, евро - 29,85 - 30,02 гривни.
Экономическая правда
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