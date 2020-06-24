Нардепы предлагают увеличить максимальную сумму "анонимного" перевода денег

Народные депутаты предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тысяч гривень до 25 тысяч гривень.

Об этом говорится в законопроекте №3686.

Документом предлагается внести изменения в закон о финмониторинге. 28 апреля 2020 года в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в соответствии с которым максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс грн до 5 тыс грн.

Народные депутаты считают, что это создало "значительные неудобства для простых граждан". Целью этого проекта закона нардепы назвали "защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины".

Инициаторами проекта закона являются 22 нардепа фракции "Слуга народа", в том числе Евгений Шевченко, Дмитрий Наталуха, Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Павел Фролов, Андрей Холодов.

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Экономическая правда