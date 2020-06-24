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Правительство демонополизировало экспорт вооружения

Среда, 24 июня 2020, 09:25
 

Кабинет министров отменил обязательство компаний, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, согласовывать внешние цены на товары военного назначения с "Укроборонпромом".

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Решение направлено на создание равных условий для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности, устранение искусственных барьеров и повышение конкурентоспособности украинской продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.

В то же время внесенные правительством изменения сохраняют право субъектов хозяйствования, в случае необходимости и по своему усмотрению, обращаться к госпредприятиям-спецэкспортерам для получения соответствующей информационной помощи.

Экономическая правда

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экспорт оружие вооружение техника Укроборонпром

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