Правительство демонополизировало экспорт вооружения
Кабинет министров отменил обязательство компаний, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, согласовывать внешние цены на товары военного назначения с "Укроборонпромом".
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Решение направлено на создание равных условий для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности, устранение искусственных барьеров и повышение конкурентоспособности украинской продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.
В то же время внесенные правительством изменения сохраняют право субъектов хозяйствования, в случае необходимости и по своему усмотрению, обращаться к госпредприятиям-спецэкспортерам для получения соответствующей информационной помощи.
Экономическая правда
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