Точные ИФА-тесты от лаборатории "Ескулаб" (укр)

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону отримав 800 ІФА-тестів на COVID-19. Благодійну допомогу надала Перша соціальна медична лабораторія "Ескулаб", повідомили в адміністрації госпіталю.

Що треба знати про ІФА-тести на COVID-19

Як відомо, в організмі людини є три види антитіл. Коли ми хворіємо, спершу виробляються антитіла А, пізніше M вони є маркерами гострого перебігу захворювання.

Найпізніше з’являються G, коли людина перехворіла і не становить загрозу зараження для інших людей.

Проте, відповідно до клінічних спостережень, коронавірусна інфекція поводиться нетипово. В одних пацієнтів не виявляють антитіла А, одразу антитіла М. В інших, навпаки, виявляють антитіла А, а M – ні.

"ІФА-тести виявляють імунну реакцію на вірус - рівень антитіл в організмі людини. "Ескулаб" ввів у перелік досліджень виявлення антитіл IgA, IgG та IgM Covid-19 методом ІФА тому, що вони дозволяють визначити, чи триває гострий процес захворювання, а чи людина вже перехворіла, і у неї з’явився імунітет.

Це особливо актуально у нинішніх умовах: у період поступового повернення працівників на робочі місця потрібно знати, чи люди, яким дозволений вихід на роботу, більше не ризикують заразитися або поширити Covid-19", – розповів комерційний директор МЛ "Ескулаб" Денис Мельник.

Про що сигналізують антитіла А, M та G

Антитіла класу A з'являються тоді, коли організм проходить гостру фазу боротьби з коронавірусною інфекцією, з 4 дня захворювання. Тому ІФА-тест на IgA дозволяє підтвердити активну фазу перебігу захворювання та оцінити імунну відповідь організму на інфекцію.

ІФА-тести на антитіла класу М позитивно зарекомендували себе у скринінг-тестуванні осіб з груп ризику, зокрема медичних, соціальних працівників, та у діагностиці контактних осіб за відсутності у них симптомів.

Позитивні результати ІФА-тестів є підставою для ПЛР-дослідження, яке використовується для встановлення діагнозу Covid-19.

Тим часом, тестування на наявність антитіл класу G у сироватці крові дозволяє визначити, чи була людина інфікована SARS-CoV-2 раніше та чи сформувався у неї протективний імунітет.

Виявлення людей з імунітетом та потенційних донорів

Цей вид діагностики дозволяє ідентифікувати людей з новоутвореним імунітетом до Covid-19, які можуть з мінімальним ризиком повертатися з карантину до роботи, і людей з високим рівнем антитіл, які потенційно можуть бути донорами крові для допомоги пацієнтам із загрозливим перебігом Covid-19.

На сьогодні у вищезгаданій лабораторії проводять усі види лабораторних досліджень на Covid-19: виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР, експрес-тести та ІФА-тести.

Варто зазначити, що всі види дослідження роблять не тільки у відділеннях "Ескулаб" Львів, але у всіх містах, де є відділення, зокрема, у м. Київ.

Результати досліджень можна отримати електронною поштою чи на сайті https://esculab.com/.