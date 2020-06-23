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37% украинских больниц не имеют качественного интернета – Минцифры

Вторник, 23 июня 2020, 16:27
 

К инернету подключены 1 304 больницы среди 1 756 - это 74,26%, при этом 37% больниц не имеют качественного интернета.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело Минцифры.

"К оптическим технологиям подключены 1 111 больниц среди всех. То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик.

К тому же, пациенты, которые проходят лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi", - говорится в сообщении.

"Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитных подключения. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам.

Возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более важной в период противоэпидемических мероприятий и ограничений, когда важно соблюдать карантин и оставаться дома. Итак, многие больницы еще требуют подключения к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

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интернет Минцифра

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