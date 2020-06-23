Через терминалы "Приватбанка" можно будет платить другой карточкой, в случае нехватки средств на основной
Вторник, 23 июня 2020, 15:45
ПриватБанк запустил возможность оплаты покупок в POS-терминалах связанной картой, если на основной не хватает средств.
Об этом сообщила пресс-служба банка во вторник.
"POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других карточках клиента, и предложат завершить покупку. Для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карточку, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату", – указано в сообщении.
Отмечается, что альтернативной может быть любая карта, подключенная к Приват24.
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