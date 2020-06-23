Через терминалы "Приватбанка" можно будет платить другой карточкой, в случае нехватки средств на основной

ПриватБанк запустил возможность оплаты покупок в POS-терминалах связанной картой, если на основной не хватает средств.

Об этом сообщила пресс-служба банка во вторник.

"POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других карточках клиента, и предложат завершить покупку. Для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карточку, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату", – указано в сообщении.

Отмечается, что альтернативной может быть любая карта, подключенная к Приват24.