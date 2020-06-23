Минюст назначил нового руководителя "СЕТАМ"

Министерство юстиции назначило гендиректором государственного предприятия "СЕТАМ" - им стал Александр Мамро.

Об этом сообщает пресс-служба "СЕТАМ" в Facebook.

В соответствии с указом Минюста от 19 июня, Мамро приступил к исполнению обязанностей гендиректора на условиях контракта с 22 июня.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить за доверие, поддержку и возможность реализовать задуманное.

Основные приоритеты для меня в должности - повышение эффективности работы предприятия, борьба с коррупцией и возвращения доверия к государственным органам и СЕТАМ в частности", - заявил Мамро..

С 13 марта Александр Мамро исполнял обязанности гендиректора СЕТАМ.

С 2004 по 2009 гг. работал в юридическом отделе, управлении оперативно-правового сопровождения материалов налоговой службы в судебных учреждениях Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Киева.

В 2009-2012 гг. возглавлял юридическое управление ООО "Евро Лизинг".

В 2012-2019 гг. - учредитель/директор юридической компании "Трипл Си", участник ассоциации лизингодателей Украины.

"СЕТАМ" (OpenMarket) - госпредприятие, созданное Министерством юстиции в августе 2015 года "для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц".

Напомним:

В феврале гендиректор госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнёв заявил, что уходит с поста.

Экономическая правда