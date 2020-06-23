Минкультуры считает недопустимым строительство отеля под "мостом Кличка"

Министерство культуры и информационной политики считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо ведомства.

Отмечается, что юристы Минкультуры изучают решение Шестого апелляционного административного суда, который 26 мая обязал департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации предоставить ООО "Этрекс" градостроительные условия для проектирования гостиничного и развлекательного комплекса на Владимирском спуске, 6 в Подольском районе Киева, и внимательно следить за дальнейшим ходом этого дела.

В ведомстве обращают внимание, что такое строительство будет считаться незаконным без предварительного утверждения историко-архитектурного опорного плана Киева и соответствующего разрешения Минкультуры.