Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
23 июня котировки гривнм к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,58 - 26,60 гривни;
Евро - 30,01 - 30,03 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,63 - 26,69 гривни, евро - 29,82 - 29,92 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,64 - 26,71 гривни, евро - 29,85 - 29,95 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,66 гривни за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 22 июня - 30,00 гривни).
23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
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