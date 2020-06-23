Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

23 июня котировки гривнм к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,58 - 26,60 гривни;

Евро - 30,01 - 30,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,63 - 26,69 гривни, евро - 29,82 - 29,92 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,64 - 26,71 гривни, евро - 29,85 - 29,95 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,66 гривни за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 22 июня - 30,00 гривни).

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда