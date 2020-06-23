Украинские стартапы, которые получили грант от госфонда заплатят 19,5% налога – СМИ

Стартапы, которые получили грант от Украинского фонда стартапов должны будут уплатить 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, некоторые участники программы не осведомлены, что получат не всю сумму.

Об этом сообщается в материале AIN.UA.

Отмечается, что налог нужно платить не только в случае с УФС — в украинской юрисдикции стартапу придется заплатить налог с любого гранта.

Как стало известно изданию, некоторые стартапы уже получили грант по этой программе, но не полностью: сумма уменьшалась из-за налогов. Стартапам предоставили разъяснение от ГНС, в которой объясняли причину такого налогообложения:

"Если стартап получает грант (одноразовую безвозвратную целевую выплату физ- и юрлицам) и при этом работает как физлицо-предприниматель, такой грант облагается налогом на общих правилах. То есть, если основатель стартапа — ФОП и он получает грант, в этом случае он считается физлицом, которое получило доход не от предпринимательской деятельности. Это — общий доход физлица, который облагается налогом по общим правилам."

С такого дохода платится 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.

Если получатель гранта — юрлицо, с гранта платится налог на прибыль:

USF выдает гранты двух объемов:

Обещают $25 000, получают — $25 000 минус налог 19,5% = $20 125

Обещают $50 000, получают — $50 000 минус налог 19,5% = $40 250.

Сообщается, что о существовании налога рассказывают едва ли не в самом конце — когда стартап знает, что может рассчитывать на грант и ожидает выплату.

Также грант выплачивается по курсу на момент подачи заявки, а не на момент, когда деньги приходят на счет.