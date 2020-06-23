Украинские стартапы, которые получили грант от госфонда заплатят 19,5% налога – СМИ
Стартапы, которые получили грант от Украинского фонда стартапов должны будут уплатить 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора, некоторые участники программы не осведомлены, что получат не всю сумму.
Об этом сообщается в материале AIN.UA.
Отмечается, что налог нужно платить не только в случае с УФС — в украинской юрисдикции стартапу придется заплатить налог с любого гранта.
Как стало известно изданию, некоторые стартапы уже получили грант по этой программе, но не полностью: сумма уменьшалась из-за налогов. Стартапам предоставили разъяснение от ГНС, в которой объясняли причину такого налогообложения:
"Если стартап получает грант (одноразовую безвозвратную целевую выплату физ- и юрлицам) и при этом работает как физлицо-предприниматель, такой грант облагается налогом на общих правилах. То есть, если основатель стартапа — ФОП и он получает грант, в этом случае он считается физлицом, которое получило доход не от предпринимательской деятельности. Это — общий доход физлица, который облагается налогом по общим правилам."
С такого дохода платится 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.
Если получатель гранта — юрлицо, с гранта платится налог на прибыль:
USF выдает гранты двух объемов:
- Обещают $25 000, получают — $25 000 минус налог 19,5% = $20 125
- Обещают $50 000, получают — $50 000 минус налог 19,5% = $40 250.
Сообщается, что о существовании налога рассказывают едва ли не в самом конце — когда стартап знает, что может рассчитывать на грант и ожидает выплату.
Также грант выплачивается по курсу на момент подачи заявки, а не на момент, когда деньги приходят на счет.
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