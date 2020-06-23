"Альфа-Банк" открыл "Укргаздобыче" кредитную линию на 30 миллионов долларов
"Альфа-Банк Украина" предоставил кредит на 30 млн долларов компании "Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В рамках расширения кредитной поддержки и финансирования экономики Украины, Альфа-Банк Украина предоставил кредит компании "Укргаздобыча", которая является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе.
Согласно условиям кредитного договора от 20 июня 2020 года, сумма кредита составила эквивалент 30 млн долларов США ", - говорится в сообщении.
Кредит предоставили на пополнение оборотных средств в виде мультивалютной возобновляемой кредитной линии с возможностью получения средств траншами в гривне, долларах США и евро.
Кредитную линию открыли на три года. Первый транш в размере 800 млн гривен уже перечислили на счет компании.
"В результате переговоров сторонам удалось достичь взаимовыгодных условий по процентной ставке", - добавили в банке.
Экономическая правда
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