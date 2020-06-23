После 15 лет сотрудничества Apple приняла решение отказаться от процессоров Intel

После 15-летнего сотрудничества компания Apple приняла решение отказаться от использования процессоров Intel в своих компьютерах линейки Mac и перейти на чипы собственной разработки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Первые компьютеры Mac, оснащенные процессорами Apple, выйдут до конца этого года, заявил глава компании Тим Кук, выступая на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе, штат Калифорния.

"Когда мы вносим радикальные изменения, мы делаем это по одной простой, но важной причине: с тем чтобы производить гораздо лучшую продукцию, - сказал Кук. - Mac переходит на собственные чипы - Apple Silicon".

По данным Apple, новые процессоры позволят улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет. Как сообщается, Microsoft и Adobe уже начали адаптировать свои пакеты приложений Office и Photoshop под чипы Apple.

Слухи об отказе от процессоров Intel появились еще два года назад. Как сообщало агентство Bloomberg, переход на собственные чипы является частью общей стратегии, направленной на улучшение взаимодействия между устройствами Apple, включая компьютеры, смартфоны iPhone и планшеты iPad.

При этом Apple получит возможность выпускать новые модели Mac в соответствии со своими планами и задачами, не подстраиваясь под выход новых процессоров от Intel. Кроме того, компания станет единственным крупным производителем ПК, оснащающим свою технику собственными чипами. HP, Lenovo, Dell и Asus закупают процессоры у Intel, безоговорочного лидера на этом рынке.

Компьютеры Mac уже давно не являются основным источником доходов Apple, как это было когда-то, но компания продает по крайней мере порядка 20 млн штук в год, что приносит ей выручку в размере около $25 млрд, отмечает Bloomberg. Эти компьютеры также имеют ключевое значение для Apple в плане удержания ее профессионального рынка, который стимулирует приобретение более популярных устройств, таких как iPhone, AirPod и Apple Watch.

Для Intel разрыв сотрудничества с Apple не грозит большими финансовыми убытками, по оценкам аналитиков Sanford C. Bernstein, которые приводит Bloomberg, на долю всей линейки Mac приходится менее 5% годовой выручки Intel.