Экс-заместитель Криклия Клитина стала советником главы Государственного космического агентства

Экс-заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что начала работу на должности советника главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сообщила в Facebook.

В комментариях к своему посту клетках отметила, что "помогает Агентству с международным партнерством, донорами и МФО".

Также она отчиталась о встрече главы Государственного космического агентства Владимира Усова с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Напомним:

27 ноября Кабмин уволил Клитину с должности замминистра по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.



19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".

Кроме того, якобы Клитина переписывалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и председателем "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

Клитина после совета Джокера написала пост в Facebook о том, как любит свою семью и выложила фото мужа с сыном.

Также в переписке Клитина рассказывала, что ей тяжело работать с Криклием, что он ее "подвинул", чтобы она не занималась "Укрзализныцей", где "они что-то мутят с тендерами на локомотивы", что Криклий "агрессивно реагирует", когда она на что-то обращает его внимание и предлагает менять людей.

Также Клитина писала, что она сможет "потянуть министерство", готова об этом говорить с президентом Владимиром Зеленским, но на предложение подготовить материалы на Криклия, которым, по словам Джокера, "недоволен первый", отвечала "Ну, я не знаю, как-то не хорошо будет сливать своего шефа".

Экономическая правда