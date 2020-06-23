Экс-заместитель Криклия Клитина стала советником главы Государственного космического агентства
Экс-заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что начала работу на должности советника главы Государственного космического агентства Украины.
Об этом она сообщила в Facebook.
В комментариях к своему посту клетках отметила, что "помогает Агентству с международным партнерством, донорами и МФО".
Также она отчиталась о встрече главы Государственного космического агентства Владимира Усова с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.
Напомним:
27 ноября Кабмин уволил Клитину с должности замминистра по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.
19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".
Кроме того, якобы Клитина переписывалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и председателем "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.
Клитина после совета Джокера написала пост в Facebook о том, как любит свою семью и выложила фото мужа с сыном.
Также в переписке Клитина рассказывала, что ей тяжело работать с Криклием, что он ее "подвинул", чтобы она не занималась "Укрзализныцей", где "они что-то мутят с тендерами на локомотивы", что Криклий "агрессивно реагирует", когда она на что-то обращает его внимание и предлагает менять людей.
Также Клитина писала, что она сможет "потянуть министерство", готова об этом говорить с президентом Владимиром Зеленским, но на предложение подготовить материалы на Криклия, которым, по словам Джокера, "недоволен первый", отвечала "Ну, я не знаю, как-то не хорошо будет сливать своего шефа".
Экономическая правда
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