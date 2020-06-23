В 1 квартале ухудшились показатели всех отраслей экономики, кроме аграрной
В 1 квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства (последнее в основном из-за исчерпания статистического эффекта, связанного со смещением сроков сбора урожая предыдущего квартала).
Об этом сообщают аналитики НБУ.
Наибольшее отрицательное влияние наблюдался в сфере транспорта и большинстве секторов услуг.
Валовая добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания снизилась на 8,8% г/г, других услуг - на 13% г/г, транспорте - 8,6% г/г.
Дополнительным негативным фактором для показателей транспорта было сокращение транзита газа.
Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе снижалась валовая добавленная стоимость в тех видах деятельности, которые финансируются преимущественно из бюджета, - образовании, здравоохранении, государственном управлении и обороне.
Существенно снизилась валовая добавленная стоимость в промышленности, в том числе из-за теплой погоды, что сказалось на показателях энергетики, а также в строительстве.
Валовая добавленная стоимость сектора финансовой и страховой деятельности снижалась из-за уменьшения доходов банков и рост расходов.
Зато росла торговля, а также сфера информации и телекоммуникаций за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету, в том числе из-за перехода на дистанционную форму работы.
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