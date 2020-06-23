Украинцы не готовы брать долгосрочные кредиты — банкиры

Большинство клиентов украинских банков не готовы брать кредиты с длительным сроком погашения.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола организованного "Финансовым клубом".

"Рынок на 80% - это рынок потребительского (беззалогового. - ред.) кредитования. А если посмотреть на кредиты до одного года, то это половина рынка. Поэтому спроса на длинные потребительские кредиты мы не чувствуем, и у нас нет необходимости предлагать клиентам долгие кредиты", - сказал заместитель главы правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Глава правления Идея Банка Михаил Власенко говорит, что несколько лет назад запустили продукты с долгим сроком погашения до трех-пяти лет, но средний срок погашения составлял всего два года и три месяца.

"Естественно, что такие кредиты погашались быстрее, но меньше ежемесячная сумма погашения кредита снижала нагрузку на клиента и создавала ему комфорт и желание пользоваться потребительским кредитам", - пояснил Михаил Власенко.

Прусов считает, что сейчас украинцы перевели взгляд с кэш-кредитов на кредитные карты.

"Сейчас просто феномен по кредитным картам. Очень вырос спрос. Главный функционал кредитных карт заключается в грейс-периоде, плюс кэшбек. Карточки качественном клиенту позволяют использовать их себе во благо. А проценты, которые зарабатывает банк по кредитным картам, всегда были ниже, чем в кредитах наличными", - пояснил он рост интереса клиентов.