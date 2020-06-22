Евро снова дешевле 30 гривень — официальный курс

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,66 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 22 июня - 30,00 гривни).

Напомним:

22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда