Евро снова дешевле 30 гривень — официальный курс
Понедельник, 22 июня 2020, 19:24
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,66 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 22 июня - 30,00 гривни).
Напомним:
22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
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