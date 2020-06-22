44% украинский покупают в интернете как новые, так и б/у товары — исследование

Этой весной больше покупали онлайн одежду, компьютеры и телефоны, в то время как продавали взрослую и детскую одежду и автозапчасти, 44% пользователей покупают в Интернете как новые, так и бывшие в употреблении товары.

Об этом свидетельствуют результаты исследования от Factum Group Ukraine и OLX.

"По данным опроса Factum Group Ukraine, новые товары предпочитают 54% респондентов, 44% - покупают как новые, так и бывшие в употреблении. Только б/у выбирают всего 2%.

Весной самыми популярными товарами, по данным OLX, оказались одежда и обувь - их приобрели более 116 тыс раз. На втором месте компьютеры - 59,5 тыс. доставок, не отстают и телефоны - 52 тыс. Нужным оказалось снаряжения для спорта и отдыха - 47,5 тыс. покупок. Закрывают топ-5 автозапчасти - 34,9 тыс.", - говорится в сообщении.

Для заказа товаров в сети используют в среднем 2 устройства, при этом 58% покупателей комбинируют стационарные и мобильные. Чаще всего используют мобильное приложение в смартфоне - в 62% случаев.

Интернет-продавцы в среднем специализируются на одной категории.

Весной этого года, по данным OLX, бизнес-пользователи чаще всего продавали одежду и обувь - 1,8 млн объявлений, детскую одежду - 1,1 млн, и автозапчасти - 577,7 тыс.

"Чаще всего заказы получают телефоном, преимущественно его же считают основным каналом общения. На втором месте - форма оформления заказа на сайте", - свидетельствуют результаты опроса.

Исследования проводилось путем онлайн опроса покупателей и продавцов, которые сделали покупку или продажу в интернете за последние 6 месяцев, в возрасте 20-45 лет в городах с населением 50 тыс. и более. Выборка: 400 интервью. А также - CATI-опрос бизнес-продавцов товарной категории, выборка 200 интервью.

Экономическая правда