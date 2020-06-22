Назначение нового главы Ощадбанка пытаются заблокировать в суде

Нардеп Максим Бужанский подал в Окружной админсуд Киева иск, в котором просит суд признать противоправной "бездеятельность Минфина по неподговоке и не внесению на рассмотрение Кабмина проектов актов по определению кандидатов на пост главы Ощадбанка и о его назначении".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме этого, Бужанский требует признать бездействие НБУ по непроведение предварительного согласования кандидатов на пост главы Сбербанка и "обязывать Нацбанк совершить действия, направленные на предварительное согласование соответствующих кандидатов".

Также отмечается, что в суд поступило заявление, в котором просят запретить проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Отмечается, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

"Из поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Ощадбанком, но не получается", - заявил изданию банкир, близкий к Офису президента.

24 июня набсовет Ощадбанка должен рассмотреть отставку главы Андрея Пышного и назначении Сергея Наумова, которого потом должен утвердить НБУ.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс-Банка.

Экономическая правда