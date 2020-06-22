Цена на газ для нужд населения в июне снизится еще на 5,9%

В июне цена на природный газ для нужд населения и теплопроизводителей составит 2,142 грн за кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов) - это на 5,9% меньше, чем в мае (2,276 грн за кубометр).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании.

Отметим, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках ПСО рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров №17 от 24 января 2020 года.

Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2020 года повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).