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Авиакомпания LOT ввела "гибкие" билеты: можно изменить имя пассажира

Понедельник, 22 июня 2020, 15:36
 

Авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus - он позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что обновление тарифной сетки связано с ситуацией на рынке из-за пандемии COVID-19.

"При изменении даты вылета штраф не взимается, но пассажира могут попросить доплатить разницу тарифов, если новый билет стоит дороже старого.

Изменить имя путешественника в бронировании можно не менее чем за 48 часов до вылета при оплате фиксированного сбора 60 евро, однако все рейсы должны выполняться LOT", - говорится в сообщении.

При этом, возврат билета по тарифу Flex Plus возможен во всех классах обслуживания после оплаты штрафа. На среднемагистральных рейсах он составляет 30 евро в эконом и 65 евро в бизнес-классе. На дальнемагистральных маршрутах плата в эконом-классе - на уровне 60 евро, в премиум и бизнес-классе - 100 евро.

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