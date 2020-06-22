Криклий поручил усилить контроль за соблюдением карантинных норм на транспорте
Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочного режима и дезинфекции. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - заявил министр Владислав Криклий.
Отмечается, что все поезда, которые курсируют по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо.
"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", - добавил Криклий.
Экономическая правда
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