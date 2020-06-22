Минцифры в партнерстве с IFC запустило Национальную онлайн-школу для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) запустило Национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе "Дия.Бизнес".

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан передает Интерфакс-Украина.

"Обучение будет абсолютно бесплатным для всех и всегда. Первый сериал "10 шагов для начала собственного дела" был разработан нашими партнерами программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и Украинским центром содействия инвестициям и торговле", - заявила Ионан.

Цель школы - развитие навыков у потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела, а также помощь представителям МСБ в использовании финансовых услуг.

Обучение в онлайн-школе пройдет в формате образовательных сериалов, кроме того, часть обучения будет реализована в офлайне на базе центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес".

По словам руководителя региональных программ по развитию цифровой и кредитной инфраструктуры в Европе и Центральной Азии, руководителя Программы по финансовой инклюзивности в Украине (IFC) Зарины Одинаевой, этот курс направлен на то, чтобы помочь МСБ выстраивать свой бизнес в режиме выхода из пандемии с новым импульсом и с возможностью привлечь финансирование у банков.

"Темы, которые будут покрыты данным курсом, сфокусированы на управлении ликвидностью, денежными потоками, повышении доступа к финансированию, учету и составлению балансов. То есть все, что связано с финансовым здоровьем предпринимателей", - подчеркнула Одинаева.

В целом, образовательный сериал для МСБ будет состоять из 10 серий по 10 минут, в которых будут освещены базовые основы ведения бизнеса в Украине.