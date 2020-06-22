Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
22 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:15 установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;
Евро - 29,90 - 29,91 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,82 гривни. Евро покупают по 29,59 гривни, продают по 30,03 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,71 - 26,78 гривни, евро - 29,79 - 29,72 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 22 июня на уровне 26,72 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 гривни (на 19 июня - 30,05 гривни).
22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua