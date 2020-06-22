УЗ расширяет ограничения на ввоз пустых иностранных вагонов

"Укрзализныця" расширила список типов грузовых вагонов иностранных владельцев, на въезд которых в страну в пустом состоянии введен запрет.

Об этом сообщает медиацентр УЗ.

"С 21 июня 2020 года Укрзализныця вводит конвенционный запрет на въезд частных пустых вагонов принадлежности других государств в адрес любых получателей", - говорится в сообщении.

"Введение запрета вызвано перенасыщением в Украине парка грузовых вагонов и является средством борьбы с профицитом. При этом нагруженные вагоны других государств могут без ограничений заходить в Украину, а также вывозить грузы отечественных производителей.

Для экспортных отправлений можно привлекать пустые вагоны украинских владельцев, в том числе и принадлежности АО "Укрзализныця", - пояснили в компании.

Планируется, что конвенция будет действовать, пока объемы перевозок в Украине не пойдут вверх и не понадобится дополнительный пустой подвижной состав из других государств.

Отмечается, что с осени 2019 года действует конвенция на въезд пустых полувагонов. Сейчас же список расширили на другие основные типы подвижного состава, в частности зерновозы, цементовозы и крытые вагоны.

Главным поставщиком подвижного состава для осуществления перевозок на пространстве с шириной колеи 1520 мм является РФ, в которой также наблюдается профицит парка.

Экономическая правда



