Как восстанавливается украинский бизнес — исследование

Украинский бизнес продолжает восстанавливаться после ослабления карантина - сейчас работает 86% ресторанов от тех 100%, работавших до карантина.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 45% - сейчас на Work.ua 43 тысячи активных вакансий.

Кандидаты сейчас в среднем претендуют на 12 тысяч гривен - такую ​​сумму предлагают им и работодатели.

При этом, количество IT-специалистов, которые ищут работу, от начала карантина все время растет.

15 марта на сайте Work.ua было размещено 17,5 тыс вакансий, сейчас - 21,3 тысячи.

"Две недели назад произошел пик регистраций ФОПов - в Украине было зарегистрировано 7 269 предпринимателей. На этой неделе их количество стабилизировалась и составляет 5 640.

Количество новозарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий", - говорится в сообщении.

Относительно общественного питания, сейчас в Украине работает 86% ресторанов от тех 100%, которые работали в карантин.

Обороты общественного питания возобновились на 76%.

Экономическая правда