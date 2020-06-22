Курс валют на 22 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;
Евро - 29,91 - 29,94 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,59 гривни, продают по 30,04 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,80 гривни, евро - 29,80 - 29,78 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 22 июня на уровне 26,72 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 гривни (на 19 июня - 30,05 гривни).
Экономическая правда
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