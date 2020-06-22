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Курс валют на 22 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 22 июня 2020, 11:12
 

22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;

Евро - 29,91 - 29,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,59 гривни, продают по 30,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,80 гривни, евро - 29,80 - 29,78 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 22 июня на уровне 26,72 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 гривни (на 19 июня - 30,05 гривни).

Экономическая правда

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