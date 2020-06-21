НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% — прогноз ICU

Аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной группы ICU, передает "Интерфакс-Украина".

Также в документе отмечается, что будет расширение дефицита госбюджета в этом году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года, вместе с тем полагает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в текущем с небольшим снижением в следующем до 56,2%.

Также ожидается ослаблению гривни в конце 2020 году – до 28-29 грн/1 дол, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019), а в 2021 году – снижение до 9,5%.