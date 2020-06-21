В ходе реформы "Укрзализныця" не планирует закрывать вагоностроительные заводы

И.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик заявил, что в ходе реформы вагонного хозяйства компания не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот - предложит концепцию их развития и специализации.

Об этом он заявил во время визита на Панютинский вагоноремонтный завод, передает пресс-служба.

По словам руководителя компании, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому "Укрзализныця" не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонтах.

"Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от Укрзализныци, но и от частных собственников подвижного состава", - отметил Иван Юрик.

Кроме того, по его мнению, правительство должно усилить требования к возрастных показателей и технического состояния вагонов, которые используются на зализничний̆ сети Украины.

"Этот вопрос прорабатывается с Мининфраструктуры. Сейчас частные компаниӥ используют грузовые вагоны, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения ", - заявил руководитель общества.

По его словам, таким образом увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонты.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" имплементирует новый договор на перевозку грузов без изменений в стоимости услуг.