ОГХК возобновила работу Вольногорского комбината
"Объединенная горно-химическая компания" возобновила работу филиала Вольногорского комбината, остановленного 27 мая текущего года в связи с ревизией ранее заключенных контрактов на поставку продукции.
Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда госимущества, передает "Интерфакс-Украина"
Активная работа над составлением новых контрактов с контрагентами стала результатом восстановления поставок продукции с ВГМК.
"Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных", - сказал заместитель и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов.
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