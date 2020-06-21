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ОГХК возобновила работу Вольногорского комбината

Воскресенье, 21 июня 2020, 10:51
 

"Объединенная горно-химическая компания" возобновила работу филиала Вольногорского комбината, остановленного 27 мая текущего года в связи с ревизией ранее заключенных контрактов на поставку продукции.

Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда госимущества, передает "Интерфакс-Украина"

Активная работа над составлением новых контрактов с контрагентами стала результатом восстановления поставок продукции с ВГМК.

"Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных", - сказал заместитель и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов.

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ОГХК

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