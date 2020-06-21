Авиакомпания Мотор Сич отменяет рейсы

Авиакомпания Мотор Сич вносит изменения в расписание регулярных рейсов в связи со сложной эпидситуацией вызванной распространением COVID-19.

Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов на данном маршруте будет сообщено дополнительно. Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье каждую субботу и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 ", - говорится в сообщении.

Пассажиров, у которых есть билеты на отмененные рейсы, просят обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где был приобретен авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за приобретенный билет или переноса вылета на более позднюю дату.

Экономическая правда