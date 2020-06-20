Все разделы
Укр / Рус

Минцифра запускает онлайн-школу для предпринимателей

Суббота, 20 июня 2020, 17:54
 

22 июня Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и членом Группы Всемирного банка запустит онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации.

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов.  В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.

Также предполагается формат смешанного обучения.  Часть обучения будет проходить онлайн, а часть - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес.  Обучение будет бесплатным для всех.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минцифра

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Дий вдома" контролирует самоизоляцию более 40 тысяч человек - Минцифры 15 июня 2020, 18:40
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь 15 июня 2020, 13:00
Алексей Выскуб, Минцифры: Мы имеем абсолютно неконтролируемый доступ к реестрам. Это ужасно 5 июня 2020, 06:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!