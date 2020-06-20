Минцифра запускает онлайн-школу для предпринимателей

22 июня Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией и членом Группы Всемирного банка запустит онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации.

Обучение в онлайн-школе для предпринимателей пройдет в формате образовательных сериалов. В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса.

Также предполагается формат смешанного обучения. Часть обучения будет проходить онлайн, а часть - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес. Обучение будет бесплатным для всех.