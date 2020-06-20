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Кабмин рекомендует: начало работы после 9:00

Суббота, 20 июня 2020, 13:50
 

Для ограничения скопления людей в общественном транспорте, Кабинет Министров рекомендует предприятиям начинать рабочий день для сотрудников в 9:00, 10:00, или в более позднее время в течение карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства №500.

Согласно этого постановления, госорганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную  работу.

Начинать работу в 10:00 или позже рекомендуется предприятиям оптовой и розничной торговли, которые занимаются ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказание социальной помощи, искусства, спорта,  а также предприятиям сферы развлечений и отдыха, говорится в постановлении.

Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или скорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.

Экономическая правда

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Кабмин

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