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НБУ предоставил 637 миллионов пяти банкам под 6%

Суббота, 20 июня 2020, 12:38
 

Национальный банк на тендере предоставил 637,5 миллионов пяти банкам под 6% сроком до 90 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

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НБУ банк кредит

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