НБУ предоставил 637 миллионов пяти банкам под 6%
Суббота, 20 июня 2020, 12:38
Национальный банк на тендере предоставил 637,5 миллионов пяти банкам под 6% сроком до 90 дней.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
Напоминаем:
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.
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