Европарламент поддержал предложения по углублению отношений со странами Восточного партнерства

Европейский парламент поддержал рекомендации относительно политики Восточного партнерства с предложениями по дальнейшему углублению отношений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Европарламент рекомендует поощрять постоянное и эффективное внедрение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с целью постепенного создания условий для открытия общего с ЕС рынка.

"Важность углубления экономического сотрудничества и рыночной интеграции со странами-партнерами благодаря постепенному открытию общего рынка с ЕС и создание единого экономического пространства", - говорится в документе.

В связи с этим, рекомендуется расширять сотрудничество и постепенную интеграцию стран Восточного партнерства, которые готовы сделать это в рамках Энергетического союза, транспортной сообщества и единого цифрового рынка.

В ЕП считают возможным принять общий план развития инфраструктуры, содержащий пересечение границы, и поддержать реализацию приоритетных проектов, определенных в ориентировочной программе TEN-T, и другие инвестиционные планы по улучшению транспортной, энергетической и цифровой связи между странами ЕС и Восточного партнерства.

Европарламент рекомендует обеспечить поддержку повышения мобильности рабочей силы между странами ЕС и СП, а также между странами СП.

ЕП также выступает за обеспечение финансовой поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов стран Восточного партнерства в рамках бюджета ЕС;

Напоминаем:

Совет ЕС 11 мая утвердил выводы о политике в отношении стран "Восточного партнерства" на период после 2020 года, в которых признал европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров, среди которых и Украина.

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