Правительство Испании готовит налог на пластиковую упаковку

Правительство Испании подготовило проект закона об отходах, среди норм которого - запрет одноразовой пластиковой посуды и налогообложения пластиковой упаковки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Правительство Испании утвердило предварительный проект закона об отходах и загрязнении почвы, предусматривающий, среди прочего, запрет одноразовой пластиковой посуды и налогообложение пластиковой упаковки, которая не подлежит переработке.

Налог будет касаться производства, импорта или продажи из одного региона в другой пластиковой упаковки одноразового использования.

Размер налога будет составлять 0.45 евро на килограмм упаковки. По расчетам правительства, это позволит собирать ежегодно около 724 млн евро.

Проект является частью мер, инициированных Еврокомиссией для сокращения количества мусора, и может вступить в силу ориентировочно в первой половине 2021 года.

Напомним, в марте 2019 года Европарламент одобрил закон, предусматривающий постепенный запрет одноразовых пластиковых изделий.

С 2021 года должны запретить пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.

Европейская правда