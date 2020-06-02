"Укрпочта" продала непрофильной недвижимости на 90 миллионов

"Укрпочта" продала на Prozorro.Продажи 7 объектов непрофильной недвижимости на сумму 90 млн грн при стартовой цене в 25 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"7 из первой партии в 800 объектов на продажу. И это не Крещатик, и даже не сортировочный центр в Киеве - а здания и склады в Киеве, Львове, Черниговской области и конечно Трускавце", - написал он.

По его словам, полученные средства будут использованы на то, чтобы "превратить зачастую разбитое корыто инфраструктуры Укрпочты 70-80-х годов прошлого века в современную цифровую логистическую и, конечно, банковскую инфраструктуру".

"Первые аукционы, и небо не упало, и купил эти активы не Сорос (карантин - не долетел), а обычные украинские компании, которые смогут использовать их в своем бизнесе", - добавил Смелянский.

Он сообщил, что следующие аукционы пройдут 12 июня. Компания, в частности, продаст объекты в Конча-Заспе и на Крещатике.

Экономическая правда