УЗ ищет инвесторов для реформирования и обеспечения ведомственных больниц

"Укрзализныця" изучает возможность привлечения инвесторов для реформирования ведомственных больниц, повышения уровня медицинского обслуживания, обеспечения больниц современным оборудованием и повышение уровня заработной платы персонала.

Об этом шла речь во время презентации реформы Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте "Укрзализныця".

По словам исполнительного директора филиала Натальи Билинской, одной из первых задач реформы является изменение культуры и качества страхование работников.

"Железнодорожники, которых более 250 тысяч, наконец должны получить надлежащие медицинские услуги в рамках своей страховки. Это возможно обеспечить путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке Prozorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", - сообщила она.

Второй важной задачей реформы по стратегии "Укрзализныци" является оборудование больниц современной медицинской техникой.

Сейчас государство из-за сложных экономических условий не может этого сделать, поэтому будет произведен поиск инвесторов, что позволит сохранить персонал медучреждений и повысить качество обслуживания", - объясняет Белинская.

Важным фактором дальнейшей работы ведомственных больниц корректировка заработной платы медицинских работников до уровня заработных плат частных больниц, чему также значительно поможет привлечение инвестиций с одной стороны и обновленная система страхования железнодорожников с другой.

Сообщается, что филиал "Центр охраны здоровья" "Укрзализныци" предоставляет медицинские услуги железнодорожникам, членам их семей, пассажирам железнодорожного транспорта и всем гражданам Украины. В состав филиалов входят 8 клинических больниц в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

Сейчас убыточность этих медицинских учреждений достигает более 800 млн гривен в год.

Экономическая правда