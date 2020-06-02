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В мае украинцы больше продали валюты, чем купили – НБУ

Вторник, 2 июня 2020, 15:59
 

В мае 2020 года объем продажи населением наличной валюты на 48,5 млн долларов превысил объем покупки.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в мае - по сравнению с апрелем - продажа валюты украинцами увеличился на 15,4%, до 908,8 млндолларов.

В то же время объемы покупки валюты также увеличились - на 16,8% (до 860,2 млн долларов).

При этом, по сравнению с февралем (до введения карантина) население сократило продажу валюты в 1,6 раза, а покупку - в 1,4 раза.

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НБУ деньги валюта

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