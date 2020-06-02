64% компаний отмечают снижение доходов из-за коронавируса – опрос

64% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине отмечают снижение доходов из-за влияния пандемии коронавируса, и только 5% сообщают о повышении доходов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине.

"Пандемия COVID-19 повлияла на доходы, количество работников и инвестиции компаний-членов Палаты. 64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают о повышении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% - сократили штат. 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину", - говорится в сообщении.

Среди ключевых долгосрочных беспокойств бизнеса, в частности - экономический и потребительский спад (80%), политическая и макроэкономическая стабильность (51%), невозможность выполнения бизнес-планов (36%) и повторная вспышка COVID-19 (36%).

78% компаний-членов палаты уже имеют стратегию выхода из карантина, а 44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

Ожидания компаний-членов палаты по времени возвращения доходов в "норму" отличаются, но подавляющее большинство прогнозирует на конец 2020 - начало 2021 года, а именно 17% в III квартале 2020 года, 24% в IV квартале 2020 года, и 16% в I квартале 2021 года.

Экономическая правда