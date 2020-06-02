Чистая прибыль "Нафтогаза" в 1 квартале сократилась в 5 раз
Консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" за 3 месяца 2020 года - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 года - 16 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что в 1 квартале 2020 года добыли 3,9 млрд кубометров и реализовали 6,3 млрд кубометров природного газа.
При этом, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 10,9 млрд грн, а общая сумма налогов, уплаченных в госбюджет, - 24,1 млрд грн.
"Кризис, вызванный Covid-19 и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале ставят нас в сложные условия.
Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составил 10,9 млрд грн против 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.
Мы сокращаем расходы и придерживаемся дисциплины в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильное с долей обязательств на уровне 12,4%", - заявил финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.
"Разведка и добыча - уменьшение результата произошло за счет падения цены на природный газ по сравнению с 1 кв. 2019 года.
На результат транспортировки, переработки и продажи нефтепродуктов положительно повлияло уменьшение транспортных и других расходов. Результат сегмента коммерция снизился за счет уменьшения реализованных объемов газа и цен по сравнению с 1 кв. 2019 года", - пояснили в компании.
Экономическая правда
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