Чистая прибыль "Нафтогаза" в 1 квартале сократилась в 5 раз

Консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" за 3 месяца 2020 года - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 года - 16 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что в 1 квартале 2020 года добыли 3,9 млрд кубометров и реализовали 6,3 млрд кубометров природного газа.

При этом, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 10,9 млрд грн, а общая сумма налогов, уплаченных в госбюджет, - 24,1 млрд грн.

"Кризис, вызванный Covid-19 и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале ставят нас в сложные условия.

Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составил 10,9 млрд грн против 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ.

Мы сокращаем расходы и придерживаемся дисциплины в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильное с долей обязательств на уровне 12,4%", - заявил финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

"Разведка и добыча - уменьшение результата произошло за счет падения цены на природный газ по сравнению с 1 кв. 2019 года.

На результат транспортировки, переработки и продажи нефтепродуктов положительно повлияло уменьшение транспортных и других расходов. Результат сегмента коммерция снизился за счет уменьшения реализованных объемов газа и цен по сравнению с 1 кв. 2019 года", - пояснили в компании.

Экономическая правда