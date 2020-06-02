На второй день работы камер на дорогах нарушения уменьшились на 40%

На второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40%.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды.

Так в понедельник, за 9 часов работы с 00 00 до 9 00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима.

А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40 % меньше", - пишет Геращенко.

Напомним:

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Экономическая правда