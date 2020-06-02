На второй день работы камер на дорогах нарушения уменьшились на 40%
На второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40%.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды.
Так в понедельник, за 9 часов работы с 00 00 до 9 00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима.
А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40 % меньше", - пишет Геращенко.
Напомним:
За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.
В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.
Экономическая правда
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