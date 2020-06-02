Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается.

Об этом в интервью FinClub заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта № 2571-д, но в итоге решили оставить в этом законе только то, что есть prior action для МВФ ", - пояснила Рожкова.

По ее словам, новый законопроект, касающийся гарантий по вкладам в Ощадбанке, уже подготовили, но до 1 июля необходимые изменения принять будет сложно.

"Хотя и Ощадбанк, и ФГВФЛ, и Минфин провели всю подготовительную работу", - рассказала заместитель главы НБУ.

"В Ощадбанке очень много вкладчиков, поэтому если платеж будет одноразовым, он негативно скажется на финансовом результате. В банке будет переходный период, который всех устраивает. График платежей уже составлен, но с учетом карантина, потенциального ухудшения качества кредитного портфеля и снижения банковской маржи его нужно будет пересмотреть", - пояснила Рожкова.

"Но гарантии Фонда будут распространяться только на вклады, размещенные после даты этого платежа. А раз банк остается государственным, то все остальные вклады будут гарантироваться государством по нынешней схеме. И поскольку все депозиты имеют сроки, по истечении которых они будут переоформлять, постепенно все вклады физических лиц перейдут под гарантию ФГВФЛ ", - добавила она.

Напомним:

В Нацбанке считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.