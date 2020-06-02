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Курс валют на 2 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 2 июня 2020, 10:58
 

2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;

Евро - 29,80 - 29,82 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,90 гривни. Евро покупают по 29,38 гривни, продают по 29,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,72 - 26,81 гривни, евро - 29,44 - 29,57 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).

Экономическая правда

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курс валют межбанк

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