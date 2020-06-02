Volkswagen проинвестировал 2,6 миллиарда долларов в разработчика беспилотных авто

Флаги Argo в мюнхенском офисе Volkswagen

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG закрыл сделку по инвестициях в размере 2,6 миллиарда долларов в стартап Argo AI, специализация которого - производство беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Argo, основанная в 2016 году Брайаном Салески и Питером Рандером, в настоящее время совместно контролируется VW и Ford Motor Co, которые сделали первоначальные инвестиции в Argo вскоре после его основания.

Подробная информация об инвестициях в VW, которая не включает в себя соглашение о покупке у Ford акций Argo на 500 миллионов долларов, была объявлена в июле прошлого года.

По словам Салески, соглашение предусматривает передачу Argo отдела VW по беспилотным авто, базирующегося в Мюнхене, что увеличивает штат Argo до более чем 1000 человек.

На прошлой неделе VW сообщил, что его набсовет одобрил несколько проектов в рамках многомиллиардного альянса с Ford, который также был объявлен в июле прошлого года.

В 2018 году компания Ford создала компанию Ford Autonomous Vehicles LLC , обязавшись инвестировать 4 миллиарда долларов до 2023 года, и искала внешних инвесторов, чтобы помочь разделить растущие расходы на разработку автономных транспортных средств.