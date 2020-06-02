Межбанковский день: гривна укрепилась, НБУ закупился

1 июня на валютном рынке доллар с утренних 26,82/26,85 к концу дня подешевел до 26,78/26,80 гривень. НБУ выкупил более 20 миллионов долларов.

Общая активность на торгах была невысокой, из-за первых дней месяца, когда компании еще подводят итоги прошедшего отчетного периода и не спешат с новыми соглашениями.

Как сообщает finance.ua Нацбанк дважды выходил на рынок. Первый раз купил 20 млн дол по 26,84 гривни, а после обеда еще долго стоял с котировкой выкупа доллара по 26,80.

Именно его интервенции и удержали курс от проседания цели в 26,70-26,75 гривень к концу торгов.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).

Экономическая правда