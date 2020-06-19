Инвестфонд, предвидевший обвал рынков, предупреждает о "потерянном десятилетии" для акций

Инвесторов рынка акций может ждать "потерянное десятилетие" из-за снижения рентабельности компаний США после многолетнего устойчивого роста, предупреждает хэдж-фонд Bridgewater Associates Рэя Далио.

Об этом пишет Bloomberg.

Разворот в динамике маржи может выйти за пределы текущего циклического падения прибыли, написали в обзоре аналитики Bridgewater.

"Глобализация, последние несколько десятилетий служившая главным драйвером рентабельности в развитых странах, уже достигла своего пика. Теперь конфликт между США и Китаем и глобальная пандемия заставляют транснациональные корпорации ускорять меры по возвращению ранее выведенных за рубеж цепочек поставок и их дублированию, делая упор на надежность, а не на одну только оптимизацию расходов", - считают аналитики.

Спад спроса, вызванный пандемией, уже привел к ощутимому краткосрочному снижению рентабельности фирм, отмечают аналитики.

Они приводят в пример Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing как компании, которые объявили о планах строительства производственных мощностей в США, несмотря на более высокие затраты.

"Даже если прибыль в целом восстановится, некоторые компании не выживут или их акции обесценятся. Столкнувшиеся с падением доходов и нехваткой денежных средств компании выйдут из коронавирусного кризиса с выросшей долговой нагрузкой", - предупреждают аналитики.

Напоминаем:

Bridgewater удалось угадать обвал глобальных рынков весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года фонд вложил около 1,5 млрд долларов в покупку опционов "пут" на американский индекс S&P 500 и панъевропейский EuroStoxx 50. С учетом плеча номинальный объем позиции фонда достиг 100 млрд долларов.

Купленные Bridgewater опционы экспирировали в марте и должны были принести прибыль, если рынки в США и Европе упадут к этому сроку.

Основатель фонда Рэй Далио - один из ветеранов Уолл-стрит, работающий на рынке с 1970-ых и переживший за свою карьеру схлопывание трех пузырей - азиатского 1998-го года, доткомов - в 2000-ых и ипотечного в 2008-м годах.

Bridgewater Associates работает исключительно с очень состоятельными инвесторами, имея под управлением 150 млрд долларов от 350 клиентов.